Barça Mercato : Officialisation imminente pour Ter Stegen ?

L’avenir de Marc-André Ter Stegen fait parler en Catalogne ces derniers jours. Le Barça serait sur le point d’apporter une réponse favorable au portier allemand.

Accord en vue entre Ter Stegen et le Barça ?

Impérial dans les cages du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen a des doutes quant à son avenir en Catalogne. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022, le portier allemand voudrait durer le plus longtemps possible au Barça et une prolongation du gardien de 28 ans serait en vue. Si les discussions étaient au point mort ces derniers temps, il semble qu’elles pourraient reprendre de plus belle.

Selon Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça auraient rencontré Gerd vom Bruch, l’agent du joueur. Une rencontre fructueuse selon le journal catalan. Le média annonce en effet que les deux parties pourraient prochainement parvenir à un accord. Comme il le désirait, le portier allemand devrait obtenir une belle revalorisation salariale.

Goal révélait que Marc-André Ter Stegen exigeait au moins un salaire annuel de 15 millions d’euros. L’international allemand (24 sélections) pourrait donc finir par l’obtenir. Son salaire actuel à Barcelone est estimé à 5 millions d’euros selon la dernière édition du Global Sports Salaries Survey.

Marc-André Ter Stegen a rejoint le Barça en 2014 contre 12 millions d’euros. Sa dernière prolongation chez les Blaugranas remonte à mai 2017.