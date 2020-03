PSG Mercato : Coup de pouce du Milan AC pour Lucas Paqueta ?

Lucas Paqueta pourrait quitter le Milan AC lors du prochain mercato l’été prochain et cette fois-ci Leonardo devrait être aidé par le club lombard. Le directeur sportif du PSG souhaite depuis longtemps la venue du crack brésilien à Paris.

Rebondissement annoncé pour Lucas Paqueta

De retour au PSG l’été dernier, Leonardo souhaite faire venir Lucas Paqueta à Paris. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain espérait le faire en janvier lors de la dernière fenêtre des transferts mais le Milan AC ne comptait pas lâcher sa pépite.

Toutefois, le club italien aurait changé d’avis pour le prochain mercato. Selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC serait désormais disposé à lâcher son milieu de terrain en été. Il faut dire que Lucas Paqueta est à la peine chez les Rossoneri. Le Brésilien ne compte que 17 matches depuis le début de la saison pour une seule passe décisive.

Alors que des changements sont également à venir au Milan AC, il n’est pas certain que Lucas Paqueta soit conservé. Ralf Rangnick est pressenti pour remplacer Stefano Pioli sur le banc des Rossoneri. De même, le spectre d’un départ de Paolo Maldini plane en Lombardie.

Arrivé à Milan en janvier 2019, Lucas Paqueta ne compte qu’un but et trois passes décisives en 36 matches. Un bilan famélique quand on sait que le club avait dépensé près de 39 millions d’euros pour se l’offrir. Il avait été recruté lorsque Leonardo officiait encore comme directeur sportif à San Siro. Le directeur sportif du PSG souhaite relancer son jeune compatriote à Paris.