Zinédine Zidane s'est enfin décidé pour ce joueur de Liverpool

Le Real Madrid cible l'un des trois fantastiques de Liverpool pour l'été prochain. En effet, Zinédine Zidane se serait enfin décidé pour le recrutement de l'attaquant des Reds.

Le Real Madrid a pris contact avec l'attaquant de Liverpool, Mané

Selon les informations du quotidien anglais, le Daily Mirror, le Real Madrid aurait pris contact avec l'entourage du joueur de Liverpool. Sadio Mané, qui devrait remporter le titre de champion d'Angleterre cette saison, est la priorité de Zidane. L'international Sénégalais était déjà dans les petits papiers du Real l'été dernier.

Pour le recruter, le Real va devoir mettre la main à la poche. Les Reds voudraient un chèque de 160 millions d'euros pour laisser partir son attaquant de 27 ans. Transfermarkt, estime la valeur du joueur à 150 millions d'euros. Mané a encore trois années de contrat avec les Reds, soit jusqu'en juin 2023. Un échange de joueur pourrait réduire le prix de l'opération. Le Daily Mirror évoque Mariano Diaz, James Rodriguez et Gareth Bale comme possible monnaie d'échange.

Auteur de 14 buts et 9 passes décisives cette saison en Premier League, Mané a déjà tout gagner avec les Reds. De plus, le titre ne devrait pas échapper à son équipe, malgré la pause forcée due au coronavirus. Ligue des Champions et Premier League, Sadio Mané pourrait être intéressé par un nouveau défi...