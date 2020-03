Tottenham : un cambriolage à main armée chez un joueur !

Un cambriolage a failli mal tourner chez un joueur de Tottenham mardi dernier. Ce dernier était en déplacement en Allemagne avec les Spurs durant le cambriolage.

Tottenham : la famille de Jan Vertonghen a eu très chaud

La famille de Jan Vertonghen, défenseur de Tottenham, est sortie indemne d'un cambriolage à main armée. En effet, quatre hommes armés de couteaux ont cambriolé le domicile du défenseur alors qu'il jouait la Ligue des Champions mardi.

La police a confirmé que les hommes, qui portaient des cagoules, se sont introduits de force dans le domicile de Vertonghen, situé au nord de Londres. Ils ont volé un certain nombre d'objets avant de partir, sans blesser personne.

Selon Sky Sports, un porte-parole de la police a déclaré : "La police a été appelée à une adresse résidentielle à 19h49 le 10 mars pour signaler un cambriolage. Il a été rapporté que quatre hommes portant des cagoules, armés de couteaux, avaient pénétré de force dans la propriété et volé un certain nombre d'objets avant de partir. Personne n'a été blessé. Les suspects avaient quitté les lieux avant l'arrivée des officiers. Il n'y a pas eu d'arrestation et les enquêtes se poursuivent".

Les cambriolages s'intensifient dans les domiciles de footballeurs professionnels partout en Europe.