Classico OM-PSG: Pour Meunier, Marseille peut remercier le Covid19

Thomas Meunier, le latéral droit du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur le dernier Classico OM-PSG qui devait se jouer dimanche 22 mars. Coronavirus oblige, cette affiche n’a aucune chance de se tenir à la date initiale avec la suspension actuelle du championnat Ligue 1 Conforama pour une durée indéterminée. Une bonne nouvelle pour les Marseillais, dit-il dans un tweet publié à cet effet.

Thomas Meunier pleure le Classico OM-PSG

Le Classico OM-PSG, la bataille sans suspense entre le deuxième et le premier au classement du championnat était l’affiche chaude du sprint final. Le championnat français étant suspendu à cause du Covid19, cette rencontre ne va pas se tenir. Cette décision fait un malheureux en la personne de Thomas Meunier, visiblement désireux d’en découdre une nouvelle fois avec les joueurs du club phocéen.

Sur son compte Twitter, le joueur belge du PSG a expliqué que « l’heure est grave » parce que le petit monde du football « va manquer le classico » OM-PSG à cause de l’épidémie du Coronavirus. Cette pandémie fait perdre des millions d’euros aux clubs de football à cause des matchs joués à huis clos et la suspension qui a suivi de la Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a par exemple annoncé la fermeture "jusqu’à nouvel ordre" de ses boutiques officielles. Pour Meunier, « l’heure est grave » même s'il sait que « tôt ou tard » le club phocéen et ses joueurs passeront à la trappe.