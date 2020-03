FC Nantes :Réponse de Christian Gourcuff à l’arrêt du championnat

L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff a été interrogé sur la proposition de Jean-Michel Aulas d’arrêter le championnat à cause de l’épidémie de Coronavirus. Le coach des Canaris a donné une réponse complètement détachée des préoccupations actuelles de certains responsables de clubs de football.

FC Nantes, Gourcuff trouve le débat dérisoire et secondaire

Christian Gourcuff était en conférence de presse il y a quelques jours. C’était l’occasion pour le technicien du FC Nantes de donner son avis sur le traitement restrictif appliqué au championnat de football Ligue 1 Conforama. Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais avait fait la proposition d’une annulation du championnat. Ce positionnement du dirigeant des Gones a ensuite été battu en brèche par beaucoup de ses homologues.

Le président de l’Olympique de Marseille s’est particulièrement montré opposé à cette idée glissée à dessin par le boss de l‘OL avec qui ils s’échangent « des amabilités » ces dernières semaines. Mais la question de fond à laquelle a répondu Christian Gourcuff demeure « Est-ce qu’il faut annuler le championnat ? » Le coach nantais s’est montré indifférent à cette question qui pour lui n’est pas la priorité du moment.

« Le football n’est pas tellement important face à ce contexte. Cette épidémie permet également de relativiser beaucoup de choses », a-t-il affirmé avant d’ajouter : « Il y a une urgence, qu'il faut gérer. Après, le reste, on verra en temps et en heure. Tous ces aspects paraissent dérisoires et secondaires par rapport à la gravité de la situation."