Real Madrid : Alphonse Areola partit pour rester à Madrid

Alphonse Areola devrait finalement continuer sa carrière du côté du Real Madrid. L'équipe de Zinédine Zidane aurait décidé de conserver le gardien formé au PSG.

Alphonse Areola pourrait s'inscrire dans la durée avec le Real

A cause du coronavirus, les championnats européens de football sont suspendus. Toutefois, cette situation n'empêche pas les clubs de préparer la saison prochaine. Des rumeurs ont circulé sur l'intérêt de la Juventus pour Houssem Aouar (OL). Aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui souhaiterait conserver son joueur Alphonse Areola.

Prêté au Real Madrid par le PSG l'été dernier - favorisant l'arrivée de Keylor Navas chez les parisiens - le gardien, doublure de Thibault Courtois, a déjà participé à 9 matches avec l'équipe de Zidane cette saison.

D'après les informations du quotidien espagnol AS, Areola aurait déjà convaincu Zidane de le conserver dans son effectif. Deux raisons expliqueraient cette décision de l'entraîneur. La première, le portier ukrainien Andriy Lunin, destiné à remplacer Courtois ne progresse plus. Prêté successivement à Valladolid et au Real Oviedo, Zinedine Zidane ne voit pas d'évolution chez Lunin. La seconde raison est le fait que depuis l'arrivée d'Areola, Thibault Courtois est beaucoup plus performant. Alphonse Areola a relancé la concurrence dans les buts et a forcé Courtois à travailler encore plus. Conserver Areola semble donc logique, mais il faudra passer à la caisse avant et Paris se frotte déjà les mains.