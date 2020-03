La Juventus va faire une offre de 27 M€ pour un flop de Chelsea

Maurizio Sarri et la Juventus sont prêts à mettre le paquet pour recruter un flop de Chelsea. En effet, le club de Premier League va vendre plusieurs joueurs cet été afin de permettre à Lampard de recruter.

Chelsea : la Juventus est prête à mettre 27 M€ pour Emerson

Âgé de 25 ans, Emerson a été recruté par Chelsea le 30 janvier 2018 en provenance de l'AS Roma. Le club de Premier League avait déboursé 20 M€ pour recruter le joueur de 23 ans à l'époque. Deux saisons plus tard, le défenseur brésilien peine à confirmer et pourrait quitter l'Angleterre cet été.

Depuis son arrivée chez les Blues, Emerson n'a joué que 29 matches, dont 14 cette saison. Il est donc un joueur de second plan pour son coach Frank Lampard. Pourtant, Maurizio Sarri apprécie Emerson et souhaite le recruter à la Juventus cet été, comme l'affirme footmercato.

Transfermarkt estime la valeur d'Emerson à 30 M€ et la vieille dame serait prête à proposer plus de 27 M€ pour le recruter. Si l'opération se fait à ce prix, Chelsea fera des bénéfices pour ce flop encore sous contrat jusqu'en juin 2022. Emerson à la Juventus Turin la saison prochaine, pourquoi pas ? En tous cas, c'est le souhait de Sarri et peut-être celui du joueur...