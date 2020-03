OL : Polélmique, Jean-Michel Aulas veut poursuivre Daniel Riolo

Jean-Michel Aulas est mécontent des commentaires de Daniel Riolo sur sa proposition consistant à déclarer « la saison blanche » en Ligue 1. Du coup, le président de l’OL menace de poursuivre le chroniqueur en justice.

Jean-Michel Aulas menace d'attaquer Riolo en justice !

En plus de Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, Jean-Michel Aulas envisage d’attaquer Daniel Riolo en justice. Le dirigeant Lyonnais accuse le journaliste de RMC de l’avoir diffamé. « Daniel Riolo, tu pourrais bien faire partie des imposteurs que nous allons attaquer en diffamation », a-t-il annoncé sur Twitter. Jean-Michel Aulas a invité ensuite son détracteur à « parler plutôt du financement de la recherche et la médecine que nous (les dirigeants, NDLR) allons initialiser ».

Rappelons que le patron de l’Olympique Lyonnais avait proposé « qu’on annule tout et qu'on reparte sur la situation du début de saison ». Il souhaitait ainsi que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne reprennent plus, au cas où la pandémie du coronavirus persiste. Une proposition pour laquelle il avait été attaqué par Daniel Riolo.

Riolo « l'imposteur » sans pitié pour Jean-Michel Aulas

« Pas les dirigeants, UN dirigeant ! Il a tellement été obscène qu’aujourd’hui il cherche à sortir de l’affaire qu’il a lui-même créé ! Mais est-ce encore un sujet après tout. (...). Il est sur le chemin de la folie. Il attaque de partout, menace en nommant des gens qui ont bien d’autres soucis en ce moment que ses élucubrations... », avait balancé ce dernier sur le réseau social.