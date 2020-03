Premier League : Liverpool en danger n'a plus son destin en main

La saison 2019/20 pourrait virer au cauchemar pour Liverpool. Une réunion se tiendra jeudi entre les dirigeants des clubs et la fédération anglaise (FA) pour décider de la suite de la compétition. Un vote pourrait sceller le sort des Reds.

Le destin de Liverpool entre les mains des 19 autres clubs de l'élite

Liverpool pourrait se voir refuser son premier titre de champion depuis 30 ans, si 14 clubs de la Premier League acceptent de mettre fin à la saison. En effet, la Premier League a été suspendue jusqu'au 4 avril au plus tôt en raison de l'épidémie mondiale de coronavirus. Une réunion d'urgence entre les responsables des clubs et la FA se tiendra jeudi, selon le quotidien anglais The Sun.

Les pensionnaires d'Anfield ont 25 points d'avances sur Manchester City deuxième de Premier League après 29 matches. Mais le titre pourrait échapper à Jürgen Klopp, si lors du vote, 14 des 20 clubs du championnat veulent l'annulation de la saison 2019/20.

Dans ce cas, les qualifiés pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa seront les mêmes (sauf Manchester City) que ceux de la saison dernière. Arsenal, 5e la saison dernière serait qualifié pour la Ligue des Champions au détriment de Manchester United et Leicester.

Toujours selon The Sun, les 7 clubs qui pourraient être en faveur d'une annulation de la saison sont : Arsenal (9e), Tottenham (8e), Norwich (20e), Aston Villa (19e), Bournemouth (18e), West Ham (16e), Brighton (15e).

De l'autre côté, 5 clubs qui veulent que la saison continue sont : Liverpool (1er), Leicester (3e), Manchester United (5e), Wolverhampton (6e) et Sheffield United (7e). Les huit clubs restant seraient encore indécis. Le verdict sera connu jeudi.