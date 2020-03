ASSE : Patrick Revelli ne sera pas le Maire de Saint-Étienne

Ancienne gloire de l’ASSE, Patrick Revelli ne sera pas le futur maire de la Ville de Saint-Étienne. Et pour cause, il a échoué au premier tour des élections municipales.

ASSE : Patrick Revelli a échoué aux municipales à Saint-Étienne

Patrick Revelli (68 ans) s’est présenté à l’élection municipale 2020 à Saint-Étienne. Mais ce n’est pas passé pour l’ex-attaquant de l’ASSE. Il a été éliminé dès le premier tour du scrutin de dimanche. La tête de liste issue de la société civile et soutenue par La République En Marche a obtenu 5 % des voix.

Il a été devancé par le maire sortant, Gaël Perdriau (46,88 % des votes), Pierrick Courbon (21,31 %) et Olivier Longeon (12,42 %). Trois candidats qui vont s’affronter au deuxième tour, le dimanche 22 mars si les éléctions sont maintenus.

Patrick Revelli a été formé à l’ASSE (1968-1969) et a défendu les couleurs du club ligérien entre 1969 et 1978. Il a joué avec l’équipe de France à 5 reprises. Après sa reconversion, il a entrainé le ASF Andrézieux (1989-1995), la réserve de l'AS Saint-Étienne (1998-1999), la sélection U18 du Qatar et l’US Feurs. Avec l’ASSE le frère d’Hervé Revelli a disputé 291 matchs et a inscrit 84 buts selon Wikipédia.