OM, OL : André Villas-Boas vs Rudi Garcia ? Y a pas match !

L’OM carbure cette saison avec Villas-Boas. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière avec Rudi Garcia, désormais sur le banc de l’OL. De quoi convaincre Karim Zéribi que l’entraîneur marseillais a beaucoup plus de qualités que son homologue lyonnais.

L’OM différent de Villas-Boas à Rudi Garcia

Nommé fin mai, Villas-Boas a remis l’OM sur les rails. Cette saison, le club marseillais est 2e de Ligue 1 et vise une qualification en Ligue des Champions. C’est donc une écurie différente de celle de celle de Rudi Garcia. Les Marseillais avaient rapidement été éliminés de la Ligue Europa et des coupes nationales avant de finir 5es de Ligue 1. Deux performances opposées pour un même club avec pratiquement le même effectif.

Villas-Boas supérieur à Rudi Garcia ?

Pour Karim Zéribi, il n’y a donc pas débat sur les compétences de Villas-Boas et de Rudi Garcia. Il est convaincu que le technicien phocéen est supérieur au coach de l’OL. Invité de BeIn Sports, le consultant n'a pas manqué d'éloges pour Villas-Boas, pour qui il a « du respect (…) car il a permis à cette équipe de retrouver une âme, un esprit de corps, de la solidarité ».

Le Lusitanien « tire le meilleur de ses joueurs, il est humble, beaucoup plus que Garcia. Il sait démontrer son attachement au club, à peine arrivé. Il me semble intelligent, assez sensible. C'est un bon meneur d'hommes. » En revanche, Karim Zéribi croit que « Rudi Garcia était un peu arrogant, même dans ses choix » et qu’il ne reconnaissait jamais ses erreurs.