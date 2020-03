FC Nantes - Coronavirus : Le club prend des mesures fortes

Le FC Nantes vient de communiquer une décision importante. Le club de Christian Gourcuff a décidé de suspendre ses entrainements jusqu’à nouvel ordre, dans le but d’éviter tout contact et tout risque de propagation du coronavirus.

Le FC Nantes suspend ses entrainements, les Canaris confinés chez eux

Le football français est à l’arrêt. Face au coronavirus, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de suspendre les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Suite à cette décision, plusieurs clubs français ont décidé de stopper toutes leurs séances d’entrainement. C’est notamment le cas du PSG, du Stade Rennais ou encore de l’Olympique de Marseille.

De son côté, le FC Nantes avait initialement maintenu ses séances d’entrainement sous prétexte que les joueurs doivent conserver le rythme. Mais le club nantais a fini par suivre la tendance. Dans un communiqué, le FCN a annoncé « la suspension jusqu’à nouvel ordre des entrainements collectifs de l’équipe professionnelle ». Le FC Nantes a préféré ne pas prendre de risque avec ses joueurs. Ces derniers sont d'ailleurs priés de rester chez eux, vu la situation sanitaire globale en France.

Un programme d’entretien physique à domicile

Cette mesure suit donc la position des pouvoirs publics qui ont demandé de limiter au maximum les rassemblements et les déplacements au strict nécessaire. Confinés à domicile à cause du coronavirus, les footballeurs du FC Nantes devront se maintenir en forme. Un plan précis d'entretien physique et de conseils nutritionnels a été concocté par le club. Les Canaris devront suivre « un programme d’entretien athlétique » pendant cette période de confinement pour anticiper de la meilleure façon le retour prochain à la compétition.