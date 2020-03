Stade Rennais : Léa-Siliki raconte son quotidien sans Ligue 1

Chacun s’occupe comme il peut pendant le confinement qui touche la France. James Léa-Siliki, milieu de terrain du Stade Rennais, raconte comment il vit l’interruption de la Ligue 1.

James Léa-Siliki se met aux jeux télévisés

Face à la progression du coronavirus ces derniers jours, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de « suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre ». En même temps, plusieurs clubs français ont décidé de suspendre leurs activités sportives. En attendant donc le retour prochain à la compétition, les footballeurs s’occupent comme ils peuvent pour faire passer le temps.

Milieu de terrain du Stade Rennais, James Léa-Siliki a raconté son quotidien depuis la suspension du championnat. Le joueur de 23 ans a dans un premier temps dévoilé sa passion pour les jeux télévisés. « Pas de foot, mais un petit programme de l’après-midi avec Des chiffres et des lettres à 16h10 sur France 3 et ensuite Tout le monde à son mot à dire sur France 2 », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Sa passion pour le karaoké

Plus tard, James Léa-Siliki a avoué sa passion pour le karaoké. « Je vous épargne ma voix pour l’émission N’oubliez pas les paroles et je vous souhaite surtout une bonne soirée, prenez soin de vous et vos proches en ces temps difficiles », a-t-il ajouté.

À noter que le Stade Rennais a suspendu ses entrainements. La reprise est fixée au 23 mars prochain, « sous réserve de l’évolution de la situation ».