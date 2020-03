Fiorentina : Le club prend une mesure extrême contre le covid-19

Durement frappée par le coronavirus avec 3 joueurs atteints, la Fiorentina a décidé de réagir énergiquement. Cyril Théréau a expliqué à La Provence en quoi consiste cette décision radicale.

Fiorentina : les joueurs interdits de sortir de chez eux

L’Italie est le pays européen le plus touché par la pandémie de coronavirus, et la Fiorentina l’un des clubs de Serie A les plus frappés. Trois joueurs ont été testés positifs. Un chiffre suffisamment alarmant pour que les dirigeants florentins somment leurs joueurs de ne plus sortir de leur maison depuis vendredi, et ce pendant « 15 jours de confinement total ». Cyril Théréau souligne que tout joueur qui ne respect pas cette interdiction « peut être puni pénalement ».

Décision pénible pour Cyril Théréau

Cyril Théréau souffre de cette décision. La Fiorentina a certes mis quelqu’un à la disposition des joueurs pour faire les courses à leur place. Mais il y a des courses que le coursier ne peut pas faire. Dans le cas de Cyril Théréau, le coursier du club ne peut pas le représenter auprès de son fils qui « vit à Florence avec sa mère ». « On est vraiment bloqué à la maison », se plaint le natif de Privas. Le confinement devra durer 15 jours et « ça ne fait que deux jours, mais c'est sûr que ça va rapidement devenir compliqué », déplore le joueur de 36 ans.