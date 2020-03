Barça Mercato : Samuel Umtiti, le verdict désormais connu ?

Remplaçant sous le coaching d'Ernesto Valverde, Samuel Umtiti a retrouvé son statut de titulaire avec l'arrivée de Quique Setién sur le banc du Barça. Mais l’international français ne devrait pas échapper à un dégraissage du mammouth l’été prochain.

Samuel Umtiti sur le marché en fin de saison ?

Obligé de dégraisser pour éviter une crise financière, le Barça aurait arrêté une liste de joueurs à vendre lors du prochain mercato. En baisse de rendement depuis son retour triomphal de la Coupe du Monde, Samuel Umtiti occuperait une position centrale sur cette liste.

Pourtant, le nouvel entraîneur catalan Quique Setién apprécie visiblement le profil de Samuel Umtiti, qu’il a remis en confiance aux côtés de Gérard Piqué. Mais les dirigeants blaugranas semblent croire que le champion du monde, affaibli par une longue blessure au genou, ne peut plus représenter l’avenir du Barça. Au contraire de son compatriote Clément Lenglet, plus jeune et très performant.

Selon les informations publiées par Sport, les dirigeants barcelonais auraient décidé de vendre le défenseur central en fin de saison. Une bonne nouvelle pour plusieurs écuries de Première League, désireuses de signer l’ancien Lyonnais estimé à 40 millions d’euros sur Transfermarkt.

Reste désormais à voir quel prétendant raflera la mise pour Samuel Umtiti.