PSG : Neymar en campagne contre la propagation du Coronavirus

Neymar est confiné chez lui comme tous les footballeurs à cause de la pandémie du Coronavirus. Mais depuis son domicile, la star du PSG se fait utile dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Neymar s'implique dans la lutte contre le Covid-19

Neymar est contraint de rester confiné, à l'instar de tous ses homologues de la Ligue 1 et de la Ligue 2, car les championnats ont été suspendus. Plusieurs clubs ont arrêté toutes leurs activités y compris les entrainements. Dirigeants, encadreurs, salariés et joueurs se sont du coup engagés dans la lutte contre le Coronavirus, en se pliant aux mesures édictées par le gouvernement, la FFF et la LFP.

Le N°10 du PSG, à l’image de son compatriote Thiago Silva, s’est impliqué dans la campagne de sensibilisation contre la propagation du Covid-19 sur les réseaux sociaux. « Le virus ne circule pas, ce sont les personnes qui le font circuler », a relayé Neymar, sur son compte Instagram, tout en invitant ses fans et le public à « suivre les recommandations ».

Rappelons que lors du point presse de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, il avait lancé : « le virus ne circule pas en France, ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler ». Le responsable avait confirmé par ailleurs que la France est passée au stade 3 de l'épidémie de Coronavirus.