FC Barcelone : Bartomeu lance un appel face au coronavirus

À l’instar de nombreuses personnalités de l'univers sportif, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, a lancé un message afin de limiter la progression du coronavirus.

FC Barcelone : le message de Josep Bartomeu

Alors que le coronavirus n’en finit plus de se propager en Espagne (deuxième pays européen le plus touché) comme un peu partout dans le monde, le sport est à l’arrêt. La plupart des championnats européens, tels que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A ou encore la Liga, sont suspendus.

Le FC Barcelone a par exemple annulé toutes ses activités sportives. Une décision sur laquelle Josep Maria Bartomeu s’est exprimé. « Depuis les premiers instants, nous nous sommes mis au service des autorités sanitaires afin d’appliquer et de faire appliquer toutes les dispositions, recommandations et ordres qui nous ont été transmis afin de lutter contre la propagation de ce virus et d’en limiter autant que possible les conséquences », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site du club.

Le président catalan assure que le FC Barcelone a pris « les mesures et activé les protocoles nécessaires » afin de « veiller à la bonne santé des socios, des clubs de supporteurs, des employés du Club et de toutes les familles ».

Un appel à la population

Poursuivant, Josep Maria Bartomeu a appelé la population à une prise de conscience. « Nous faisons appel à tous les Barcelonais, il est temps de rester chez soi et de suivre en détail toutes les instructions des autorités avec un seul objectif : minimiser les risques de contagion », a-t-il ajouté.

Le Président du Barça indique par ailleurs que « nous ne pourrons surmonter cette crise sanitaire qu’en unissant nos efforts individuels et collectifs ».