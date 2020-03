Mercato Tottenham : la Juventus prête à tout pour Harry Kane

Harry Kane sera la principale attraction du marché des transferts cet été. Malgré sa saison gâchée par les blessures, l'Anglais est sur la liste de nombreux clubs. Parmi eux, la Juventus Turin, l’actuel club de Cristiano Ronaldo.

Harry Kane, la Juve prête à mettre 200 millions d'euros ?

En dépit d'une saison entachée par les pépins physiques, Harry Kane continue d'être convoité partout en Europe. En 20 matchs, ce dernier a tout de même inscrit 11 buts, et son absence se ressent très fortement à Tottenham. Plusieurs clubs se positionnent en vue de son transfert sous leurs couleurs cet été. C'est le cas de Manchester United et Manchester City, intéressés de longue date par le joueur. Cependant, la Juventus vient également de faire son entrée dans la danse. Et le club transalpin a de solides arguments pour contrarier les plans des deux clubs du nord de l'Angleterre.

À en croire Tuttosport, la Vieille dame serait prête à formuler une offre de 200 millions d'euros. Ce montant comprend le salaire du joueur ainsi que l'indemnité de son transfert. Une somme colossale qui ferait du buteur de 26 ans, le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. Par ailleurs, l'international des Anglais est encore lié jusqu'en 2024 avec la formation de José Mourinho, ce qui ne va pas faciliter son transfert.

Harry Kane est présentement estimé à 150 millions d’euros sur les sites spécialisés. Malgré sa blessure de cette saison, sa valeur est restée la même que ces 4 dernières saisons.