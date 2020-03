Barça Mercato : Le club ne veut plus d’Ousmane Dembélé !

Actuellement blessé et indisponible pendant plusieurs mois, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison. Selon la presse espagnole, le club catalan envisagerait de se débarrasser de l’attaquant français lors du prochain mercato.

Ousmane Dembélé placé sur le marché des transferts

Acheté pour près de 140 millions d'euros (bonus compris), Ousmane Dembélé peine à confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Il faut dire que depuis son arrivée en Catalogne, l’international français est freiné par de récurrentes blessures.

De nouveau blessé au pied, Ousmane Dembélé ne devrait pas rejouer avant le mois d’août. Une fragilité physique, un rendement décevant et des prestations irrégulières qui remettent en cause l’avenir du joueur de 21 ans au Barça. Selon les informations du journal AS, l'attaquant polyvalent a perdu du crédit auprès de sa direction. Au point où les dirigeants catalans auraient finalement décidé de placer ce joueur abonné à l'infimerie sur le marché des transferts.

Le Barça espère toucher une grosse somme

Toujours d’après la même source, le FC Barcelone a une ligne directrice assez claire sur le dossier. Le club catalan veut tirer une belle somme en transférant Ousmane Dembélé. L’argent récolté sur son départ devrait servir à financer d’autres dossiers du club, dont une possible arrivée de Lautaro Martinez (Inter Milan) ou encore un éventuel retour de Neymar (PSG).

Ousmane Dembélé, qui peine vraiment à maintenir un rythme de croisière au plus haut niveau, pourrait donc quitter le navire catalan en cas d’offre intéressante.