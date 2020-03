PSG : Keylor Navas et les siens respectent-ils le confinement ?

Comme tous les habitants de France, Keylor Navas et sa famille doivent rester confinés chez eux à cause de la crise de Coronavirus. Le PSG ayant décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les activités de toutes ses équipes professionnelles, son portier costaricien a plus de temps à passer avec sa famille.

PSG : Comment Keylor Navas et son épouse vivent le confinement

Le monde du sport a suspendu toutes ses activités en raison de la crise de coronavirus. Divers championnats de football à travers le monde ont décidé de suspendre leurs activités pour éviter d’aggraver la crise. De son côté, le PSG, l'équipe où joue le gardien Keylor Navas, a fait de même en annonçant la suspension de l'entraînement jusqu'à nouvel ordre avec instruction à ses joueurs de rester chez eux.

À la question de savoir si Keylor Navas et ses proches respectent la restriction, la réponse pourrait être « oui ». Le gardien est chez lui avec son épouse, mais a trouvé de quoi faire pour se rendre utile. La famille de Navas participe, à travers la campagne mondiale #YoMeQuedoEnCasa, à encourager les personnes à respecter les restrictions imposées par les différents gouvernements. Dans ce cadre, on voit sur Instagram Andrea Salas, la compagne du portier du PSG, diffuser une vidéo tournée depuis son balcon. Les rues de Paris sont pratiquement vides dans celle-ci.

Andrea Salas engagée avec YoMeQuedoEnCasa

Par cette action, les Keylor Navas montrent bien qu’ils respectent le confinement imposé par le PSG dans un premier temps puis par le Président Emmanuel Macron par la suite. Le chef de l’État français, sans le dire clairement, a demandé aux Français de rester cloitrés chez eux. Il recommande de limiter très fortement les déplacements, sauf pour ceux indispensables à la vie.