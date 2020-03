Stade Rennais : Delanoë rejette à son tour la proposition d’Aulas

Le président du Stade Rennais, Jacques Delanoë y est allé de son commentaire sur l’hypothèse de « saison blanche » évoquée par Jean-Michel Aulas.

Stade Rennais : Jacques Delanoë opposé à la saison blanche d'Aulas

Le président du Stade Rennais, à l’image de nombreux dirigeants de clubs et des responsables de la FFF et de la LFP, a rejeté la proposition de Jean-Michel Aulas. Ce dernier avait émis l’idée d’une saison blanche, si la Ligue 1 ne pouvait pas aller à son terme à cause de la pandémie du Coronavirus.

Selon Jacques Delanoë, la déclaration du président de l’OL est « indécente ». « Si par malheur le championnat devait s'arrêter définitivement, il me semblerait sportivement équitable que le classement soit entériné, au soir de la dernière journée jouée (à date, 75% du championnat ont déjà été effectués, on est donc bien loin d'une saison blanche...) », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le président du SRFC attend une décision collégiale des clubs

D’après le responsable du Stade Rennais, la décision de rejouer ou non « appartient de manière collégiale à l'ensemble des compétiteurs ». Il n’est donc pas question pour Jacques Delanoë « qu’on annule tout et qu’on reparte sur la situation du début de saison », comme l’a envisagé Jean-Michel Aulas, dans Le Monde.

Pour rappel, le Stade Rennais est 3e de Ligue 1 et pourrait se qualifier pour la Ligue des Champions, si le championnat devait reprendre et jouer les 10 journées restantes.