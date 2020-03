OM Mercato : Aldridge tient sa 1re liste de joueurs lucratifs

L’OM ne devrait plus avoir de mal à combler son déficit budgétaire. Paul Aldridge aurait désormais entre ses mains une liste de joueurs que l’Olympique de Marseille pourrait vendre à très bons prix en fin de saison.

Aldridge aurait une liste de 6 joueurs à forte valeur marchande

Il n’y a plus de mystère sur les raisons de son arrivée à l’OM. Paul Aldridge a été nommé par Jacques-Henri Eyraud pour vendre des joueurs sur le marché anglais lors du mercato estival. Une tâche dont devrait s’acquitter parfaitement l’Anglais de 54 ans. Selon les informations de France Football, un agent proche de l’OM devrait même faciliter le travail de l’ancien responsable de West Ham qui tient déjà sa première liste joueurs bankables.

Duje Caleta-Car, convoité en Premier League, pourrait rapporter 25 millions d’euros. Boubacar Kamara figure également sur cette liste. L’hebdomadaire sportif annonce que, d’après des « sources proches », le joueur polyvalent (défenseur central ou milieu défensif) devrait être vendu contre 35 millions d’euros. Deux noms auxquels il faut ajouter Bouna Sarr (10-15 millions d’euros), Morgan Sanson (30 millions d’euros), Florian Thauvin, censé rapporter 20 millions d’euros en raison de sa longue indisponibilité cette saison. Enfin, Maxime Lopez ne devrait pas rapporter plus de 10 millions d’euros car il ne lui reste plus qu’un an de contrat.

Reste désormais à voir les différents clubs avec lesquels Paul Aldridge négocierait pour un transfert de ces joueurs.