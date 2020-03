Coronavirus : Comment le RC Strasbourg occupe son public confiné ?

Le RC Strasbourg a arrêté ses activités, comme tous les clubs, à cause du Coronavirus. Toutefois, le club alsacien a trouvé une astuce pour occuper ses supporters confinés chez eux.

Le RC Strasbourg propose des activités à son public

Le match du RC Strasbourg contre le PSG a été le premier de l’élite à être reporté, en raison de la menace de propagation du Coronavirus. Initialement prévue le samedi 7 mars au stade de la Meinau, la rencontre avait été ajournée in extremis, alors que le Paris Saint-Germain avait déjà fait le déplacement à Strasbourg.

Finalement, la FFF et la LFP ont décidé de l’arrêt total de La Ligue 1 et de la Ligue 2 le vendredi 13 mars, après 28 journées. En attendant la reprise, si évidemment la situation sanitaire s’améliore, le RC Strasbourg tente d’occuper tant bien que mal son public confiné à la maison à cause du Covid-19.

« Parce que les journées peuvent être longues, le Racing Club met à votre disposition, sur son site internet, coloriage, cahier de vacances et bricolages pour occuper petits et grands », a informé le RCSA. Rappelons que le club du président Marc Keller est 11e au classement du championnat, avec évidemment un match en moins.