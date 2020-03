OL : Coronavirus, communiqué officiel de Jean-Michel Aulas

L’OL avait fixé la date de la reprise des entrainements à ce mardi 17 mars. Mais vu la propagation du Coronavirus en France et les mesures du gouvernement, Jean-Michel Aulas a annoncé une nouvelle disposition.

OL sursoit finalement l'entrainement de l'équipe professionnelle

Le groupe professionnel de l’OL avait prévu de reprendre les entrainements dès ce mardi 17 mars, malgré l'arrêt de la Ligue 1 et la Ligue 2 par la LFP. « Anthony Lopes et ses partenaires continueront de s'entrainer chaque jour à partir de mardi dès la semaine prochaine », avait informé l’Olympique Lyonnais le vendredi 13 mars. Cependant, la décision des plus hautes autorités, à savoir le confinement, a obligé Jean-Michel Aulas à arrêter toutes les activités du club.

« Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, et afin de contribuer à la protection des personnes, l’Olympique Lyonnais informe que les activités sportives de toutes ses équipes professionnelles, féminines et masculines, et des équipes de l’Academy sont suspendues provisoirement pour une durée indéterminée », a informé l’OL, dans un communiqué officiel ce mardi.

« Le club remercie ses supporters de leur soutien et les encourage à suivre les recommandations des autorités sanitaires, afin de traverser cette période difficile », a recommandé le club rhodanien.