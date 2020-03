OM : Confinés, certains joueurs savent quand même s’occuper

L’ OM, comme d'autres clubs européens, a décidé de confiner les joueurs chez eux. Mais quelques joueurs ont trouvé le moyen de tuer le temps pendant cette situation inédite.

Les joueurs confinés jusqu’à nouvel ordre

Le coronavirus fait des ravages. Pour éviter d’exposer les joueurs à l’épidémie, la LFP a décidé de suspendre les championnats jusqu’à nouvel ordre. Dans la foulée, l’OM a suspendu les entraînements et demandé à ses joueurs de rentrer en famille en attendant de recevoir de nouvelles instructions. C’est le confinement, une situation que les joueurs n’avaient jamais vécue.

OM : la réponse de certains joueurs au confinement

Pour tuer le temps et lutter contre l’inactivité qui commence déjà à leur peser, certains joueurs ont rapidement trouvé un moyen de s’occuper. Selon les informations publiées par La Provence ce mardi, Morgan Sanson et Valère Germain se sont mis au tennis. Quant à l’international néerlandais Kevin Strootman, il s’est réconcilié avec sa salle de sport privée. Pour sa part, Florian Thauvin a choisi de faire de la course sur tapis sur sa terrasse face à la mer. Enfin, le technicien portugais André Villas-Boas préfère se cloîtrer dans sa maison d’Aix-en-Provence pour s’adonner à la lecture.

Pour rappel, l'OM aurait dû affronter le PSG dimanche 22 mars au stade Vélodrome.