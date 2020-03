Coronavirus : Le président de l'UEFA justifie le report de l’Euro

L’UEFA a confirmé le report de l’Euro 2020 en juin 2021 pour faire face à la menace du Coronavirus, dans un communiqué officiel. Cela, à l’issue du comité exécutif qui a validé les décisions des responsables des associations et clubs.

Coronavirus : l'UEFA a pensé en priorité à la santé des acteurs du football

Annoncé un peu plutôt, le report de l’Euro 2020 à cause du Coronavirus, est désormais officiel. « L’UEFA a annoncé aujourd'hui le report de Euro 2020, qui devait se dérouler en juin et juillet de cette année », a appris l’Union, avant de justifier sa décision.

« La santé de toutes les personnes impliquées dans notre sport est la priorité. Il fallait aussi éviter d'imposer des contraintes inutiles aux services de santé impliqués dans l'organisation des matches. Cette décision aidera à aller au bout de toutes les compétitions nationales, actuellement suspendues en raison de la propagation du COVID-19 », a justifié l’instance européenne du football.

Réaction du président Aleksander Ceferin

Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA a également réagi à la décision de repousser l’Euro à l’été 2021. « Nous sommes à la tête d'un sport qui conditionne la vie d'un grand nombre de personnes et qui est mis à mal par un adversaire invisible et insaisissable. Dans des moments comme celui-ci, la communauté du football doit faire preuve de responsabilité, d'unité, de solidarité et d'altruisme.

L'UEFA a mis en avant un certain nombre de possibilités pour que les compétitions de cette saison puissent trouver leur terme, en toute sécurité. (...). Il y avait un véritable esprit de coopération, chacun reconnaissant qu'il fallait sacrifier quelque chose pour obtenir le meilleur résultat d'ensemble », a-t-il déclaré.

À noter que « les décisions concernant les dates des autres compétitions de l'UEFA seront prises et annoncées en temps voulu ».