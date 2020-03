OM : Hiroki Sakai sauvé par la suspension du championnat

Hiroki Sakai a profité de l’interruption du championnat pour se faire opérer de la cheville. Le défenseur de l’OM a été opéré avec succès et est immédiatement rentré chez lui.

Hiroki Sakai opéré de la cheville avec succès

Il avait baissé de rendement sur ses dernières apparitions avec l’OM. On en sait désormais la cause. Hiroki Sakai souffrait d’un mal à la cheville. L’international japonais a été opéré à la clinique Juge à Marseille hier lundi et est aussitôt rentré en famille, selon une information de l’Olympique de Marseille.

Le Nippon indisponible 6 à 8 semaines

Le communiqué de l'OM indique que l’ancien latéral droit de Hanovre sera obligé d’observer « un arrêt total de 15 jours » avant de passer à la kinésithérapie. Mais quel que soit le processus de reprise, le joueur de 29 ans sera « indisponible de 6 à 8 semaines ». Une indisponibilité qui ne devrait pas peser sur Hiroki Sakai, le championnat étant suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison de l’épidémie de coronavirus.

Hiroki Sakai s’est engagé libre avec l’Olympique de Marseille en provenance de Hanovre l’été 2016. Après s’être rapidement imposé au point de devenir l’un des chouchous du Vélodrome, il est plutôt barré cette saison par la concurrence de Bouna Sarr. Une situation que le Samourai Bleu n’accepte pas et pour laquelle il n’exclut pas de retourner au pays en fin de saison…