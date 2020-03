FC Nantes : Coronavirus, les Canaris incitent au confinement

Assignés à résidence depuis l’arrêt des compétitions et des entrainements, les joueurs du FC Nantes ont lancé un message aux supporters pour faire face à la crise du coronavirus.

FC Nantes : Le message des Canaris face au coronavirus

L’épidémie de coronavirus a paralysé le monde du football. Bon nombre de championnats sont suspendus jusqu'à nouvel ordre afin d’éviter la propagation de la maladie. Mais les acteurs du ballon rond n’en restent pas moins solidaires en cette période de crise sanitaire. Des footballeurs, des entraineurs et des clubs européens ont ainsi appelé leurs supporters à la plus grande vigilance en matière de protection. C’est notamment le cas du FC Nantes.

En effet, les joueurs nantais ont véhiculé des messages de sensibilisation pour faire face à l'épidémie grandissante du coronavirus en France. Les Canaris ont appelé la population à une prise de conscience, tout en respectant les mesures du confinement instauré par le gouvernement. Le FC Nantes a lui-même diffusé le message suivant sur son site officiel. « Protégez votre santé et adoptez les bons gestes face au Coronavirus COVID-19 », peut-on lire sur le site officiel du club.

Marcus Coco a également prêté son image à cette campagne de sensibilisation. Le milieu de terrain français a relayé la consigne : « adoptez les bons gestes, prenez soin de vous ». Quant à Mehdi Abeid, il reste très optimiste et donne rendez-vous aux supporters du FC Nantes le plus rapidement possible. « Force et courage, on se voit vite », a-t-il posté.