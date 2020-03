Coronavirus : FFF, réaction de Le Graët au report de l’Euro 2020

Noël Le Graët, le président de la FFF a réagi au report de l’Euro 2020, décidé officiellement par l’UEFA, ce mardi 17 mars. Un réaménagement causé par la pandémie du Coronavirus.

Noël Le Graët a voté la décision de l'UEFA des deux mains

Noël Le Graët a commenté la décision concernant l’Euro 2020 repoussée par l'UEFA afin d’éviter la propagation du Coronavirus et de permettre aux championnats nationaux d’aller à leur terme. La décision a été prise à l’unanimité par les responsables de l’Union. Initialement prévu du 12 juin au 12 juillet 2020, le tournoi européen des nations se jouera finalement du 11 juin et 11 juillet 2021.

À la suite de la décision de l’instance faitière du football européen, la FFF a publié un communiqué officiel. « La Fédération Française de Football soutient pleinement la décision de l’UEFA de reporter l’Euro 2020 et d’adapter les formats des compétitions européennes en conséquence », a exprimé Noël Le Graët.

La FFF salue « une sage et pragmatique » décision

« Cette décision sage et pragmatique de l’UEFA permet de s’inscrire pleinement dans l’urgence et la priorité de l’action collective pour lutter contre le coronavirus tout en permettant d’envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu’en juin », a noté la FFF.