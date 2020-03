ASSE : Saint-Étienne en danger, Thuilot plaide pour Claude Puel

Directeur général de l’ASSE, Xavier Thuilot ne tarit pas d’éloges à l’égard de Claude Puel, l’entraineur du club ligérien.

ASSE : Xavier Thuilot encense Claude Puel

Xavier Thuilot et Claude Puel ont débarqué à l’ASSE le 4 octobre 2019. Le premier a été nommé directeur général et le second coach de l’équipe professionnelle, doublé de la casquette de manager général. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Ils étaient collaborateurs au LOSC entre 2002 et 2008. Thuilot avait été directeur administratif et financier, puis directeur général. Quant à Puel, il était le patron du staff technique.

Désormais à Saint-Étienne, le dirigeant de 53 ans et le technicien de 58 ans entretiennent toujours de bonnes relations. Le témoignage élogieux du directeur général sur le coach confirme cela. « Claude Puel n'est pas là avec une vision assez court-termiste. Il ne fait pas ça, ce n’est pas pour ça qu’on l’appelle. Il est là pour construire, pour bâtir », a-t-il précisé sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Le DG de l'ASSE demande de la patience pour Puel

L’ASSE est 17e de Ligue 1 et menacée de relégation, à 10 journées de la fin de la compétition. Néanmoins, Xavier Thuilot garde sa confiance à Claude Puel. Il plaide d’ailleurs pour ce dernier. « Cela (bâtir, NDLR) réclame de la patience, cela passe par des hauts et aussi des bas... », a-t-il indiqué.

D’après l’ancien cadre du LOSC, « l’entraineur de l’ASSE n’est pas venu pour jouer le ventre mou » en championnat. Bien au contraire, il « a des ambitions » et son « objectif au final est d’être très haut dans le classement », selon le DG. Toutefois, le technicien des Verts « cherche à atteindre cet objectif, en construisant et non en réclamant des millions d’euros pour construire une équipe de toute pièce », a témoigné Xavier Thuilot.