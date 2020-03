Real Madrid Mercato : Bale, les Madrilènes n'en veulent plus

Gareth Bale vit probablement ses derniers mois avec le Real Madrid. Les dirigeants madrilènes seraient désormais décidés à se séparer du Gallois lors du prochain mercato.

Deux bonnes raisons pour un départ de Gareth Bale

Le contrat de Gareth Bale avec le Real Madrid finit en juin 2022. Il n’est toutefois pas certain que l’international gallois arrive au bout de son contrat avec le club de Liga. En effet, l’entraîneur Zinedine Zidane voulait déjà se séparer de l’ancien milieu offensif de Tottenham l’été dernier. Maintenant, c’est le président Florentino Perez et son staff qui auraient trouvé deux bonnes raisons de se débarrasser du joueur de 30 ans en fin de saison.

Selon les informations divulguées par Marca ce mardi, les dirigeants du Real Madrid pensent désormais que ce n’est plus normal de verser un salaire de 17 millions d’euros par an à Gareth Bale alors qu’il n’est plus performant. En outre, sa présence empêcherait de recruter un joueur supplémentaire en janvier prochain, date à partir de laquelle il serait un joueur extracommunautaire en raison du Brexit. Pour ces deux raisons, les responsables madrilènes auraient élevé un départ de Gareth Bale au rang des priorités du prochain mercato.

Reste désormais à voir le futur point de chute de l’international gallois, présent avec les Merengues depuis l’été 2013.