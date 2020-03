Coronavirus : Un entraîneur de foot espagnol meurt du COVID-19

La crise du Coronavirus, qui a déjà fait des milliers de victimes, vient de faire son premier mort dans le monde de football. C’est un entraîneur espagnol qui quitte ce monde à cause du COVID-19.

Francisco Garcia meurt du Coronavirus (COVID-19)

Un premier décès vient d’être enregistré dans le monde du football. C’est en Espagne qu’est tombée cette première victime dimanche. Le premier mort dans le football est un entraîneur de l’équipe de l’Atletico Portada qui se prénommait Francisco Garcia.

Il avait contracté le coronavirus (COVID-19) et était sous traitement, selon la presse espagnole. Francisco Garcia n’avait que 21 ans et il entraînait l’équipe infantile A du club espagnol basé à Malaga. Il entraînait cette équipe depuis ses 17 ans. Selon les médias espagnols, il souffrait d’une autre maladie et c’est ce qui l’aurait rendu encore plus vulnérable face au coronavirus.

Il faut noter qu’à cause de la pandémie, tous les championnats de football en Europe ont été arrêtés. Plusieurs cas de sportifs atteints de Coronavirus, de footballeurs plus précisément, se sont déjà déclarés ces derniers jours. En Italie, le français Blaise Matuidi de la Juventus Turin, à l’isolement chez lui, a été testé positif à cette pandémie qui affole le monde ces dernières semaines.