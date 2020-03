ASSE Mercato : Comment Saint-Étienne a raté un buteur de Ligue 2

L’ASSE a eu l’occasion de signer un attaquant étranger l’été dernier, Adrian Grbic. Mais le club ligérien l’a laissé s’engager avec Clermont Foot en Ligue 2. Pourquoi ce choix ?

L'ASSE aurait laissé filer Adrian Grbic à cause de Diony, Beric et Abi

L’ASSE lorgnait bien l’avant-centre autrichien dont les performances avec le SC Rheindorf Altach avaient attiré l’attention sur lui. Finalement, le joueur de 23 ans a signé avec Clermont Foot lors du mercato d’été 2019. Et tenez-vous bien, librement ! Car il était en fin de contrat avec le club autrichien.

Le journaliste d’Eurosport, Manu Lonjon révèle la raison qui a poussé les dirigeants de Saint-Étienne à se détourner finalement d’Adrian Grbic. D’après la source, Ghislain Printant et son staff n’a pas voulu saturer l'attaque stéphanoise, ils avaient déjà Löis Diony, Charles Abi et Robert Beric. En plus de Wahbi Khazri qui a la possibilité de jouer en pointe.

Adrian Grbic laisse-t-il des regrets à l' ASSE ?

Après 28 journées de championnat, il est évident que Clermont Foot a fait une bonne opération. En effet, Adrian Grbic est décisif en Ligue 2. Il a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 apparitions. Il est le 2e meilleur buteur du championnat, derrière Tino Kadewere du Havre AC.

L’ASSE doit du coup se mordre les doigts, car Adrian Grbic fait mieux que Löis Diony, Charles Abi et Wahbi Khazri mis ensemble...