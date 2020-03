LOSC : Gérard Lopez s'exprime sur le cas Marcelo Bielsa

Quatrième de Ligue 1 avant l'interruption du Championnat, le LOSC de Gérard Lopez confirme cette saison son retour au plus haut niveau du football français. Ce qui était loin d'être le cas lors du passage de Marcelo Bielsa sur le banc nordiste...

Lopez : "Marcelo Bielsa est peut-être allé trop loin"

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière au terme d'une magnifique saison, le LOSC, malgré les nombreux départs vécus l'été dernier, est en train de confirmer qu'il est redevenu un club très compétitif.

Poussif en début de saison, le club nordiste est redevenu une machine à gagner ces dernières semaines et est en course pour une deuxième qualification consécutive en Ligue des Champions.

À la tête d'un club qui tourne plus que bien depuis l'arrivée sur le banc de Christophe Galtier en décembre 2017, Gérard Lopez n'oublie pas pour autant que ses premiers pas dans le Nord ont été extrêmement difficiles, et notamment lors du passage de Marcelo Bielsa entre juillet et novembre 2017.

Considéré comme un génie du côté de l'Olympique de Marseille, qu'il aura entraîné pendant une saison (2014-2015), le coach argentin a en revanche totalement manqué son aventure au LOSC, laissant le club en avant-dernière position de Ligue 1 au moment de son éviction.

Forcément marqué par l'échec d'un homme en qui il croyait beaucoup, Gérard Lopez a donné son avis sur les causes de ce pari perdu dans un entretien accordé à Onze Mondial.

"Peut-être que pour quelqu’un d’extrême, il est peut-être allé trop loin dans ce qu’il a voulu faire. Il est peut-être allé… Au bout de ses idées ? Trop peut-être. Et comme il n’y avait pas de contre-poids… Même des gens intelligents peuvent parfois se tromper. Je pense qu’il s’est peut-être trompé sur certaines choses. Il n’a pas voulu travailler avec certaines personnes très importantes pour le club."

En passe de monter en Premier League avec Leeds United, El Loco s'est en tout cas formidablement bien remis de son échec dans le Nord de la France.