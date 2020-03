AS Monaco : Ligue 1, Robert Moreno suit Aulas dans sa proposition

La proposition de Jean-Michel Aulas d’annuler la saison de Ligue 1 suscite de vives réactions. Robert Moreno, entraineur de l’AS Monaco, a donné son avis sur le sujet.

Robert Moreno apporte son soutien à Jean-Michel Aulas

La Ligue 1 est pour le moment suspendue en raison de la propagation du coronavirus. Il faudra désormais trouver des solutions pour la suite de la saison. Du côté de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a proposé « une saison blanche » si le championnat ne pouvait pas aller à son terme à cause de la pandémie. Une proposition du boss de l’OL qui lui a valu de vives critiques, car cette solution radicale est loin de faire l'unanimté chez les acteurs et personnalités du football français.

Mais Jean-Michel Aulas peut compter sur le soutien de Robert Moreno dans sa démarche. En effet, l’entraineur de l’AS Monaco partage les mêmes idées que le président lyonnais pour la fin de la saison. « J’espère qu’on pourra terminer les championnats », a d'abord déclaré Robert Moreno dans des propos rapportés par Deportes Cuatro avant d’ajouter que : « je pense que si on ne peut pas terminer les championnats, le plus juste serait d’annuler la saison, et la recommencer comme si aucun match n’avait été joué ».

Une sortie médiatique de Robert Moreno qui devrait susciter de vives réactions également...