PSG - ASSE : CDF, Caïazzo fait une proposition pour la finale

L’ASSE se demande quand viendra l'affront contre le PSG en finale de la Coupe de France. Bernard Caïazzo s’en inquiète et fait une proposition.

ASSE : Bernard Caïazzo opposé à l'idée d'une saison blanche

L’ASSE devait affronter le PSG en finale de la Coupe de France le 25 avril au Stade de France. Mais à cause de la pandémie de Coronavirus, la FFF et la LFP ont suspendu toutes leurs compétitions. Du coup, le calendrier de la Ligue 1, la Ligue 2 et les autres championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, est chamboulé.

Conscient de la difficulté à établir un nouveau calendrier, Bernard Caïazzo s’interroge : « La Ligue 1 reprendra, mais quand » ? Le co-président de l’ASSE est surtout préoccupé par la finale de la Coupe de France. Il refuse l’idée d’une année blanche, car souligne-t-il : « une saison blanche ça voudrait dire pour nous qu’il n’y aurait pas de finale de Coupe de France ».

ASSE : Caïazzo propose de jouer la finale contre le PSG en juillet

Pour le dirigeant de Saint-Étienne, « ce serait un désastre sportif et économique » dans ce cas. Bernard Caïazzo propose donc « de jouer la finale pendant l’été si la saison n’a pas pu se terminer avant ». « Peu importe si la finale est en juillet, mais il faut la jouer et avec nos supporters », a insisté le président du conseil de surveillance de l’ASSE, dans Le Progrès.