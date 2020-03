OM Mercato : Lopez pas prolongé ? Un cador se frotte les mains

Maxime Lopez sera en fin de contrat en juin 2021 et l’OM ne lui a pas encore proposé de prolongation. Une situation qui pourrait profiter à un cador espagnol en fin de saison prochaine.

Maxime Lopez dans le flou avec l’OM

L’OM veut-il oui ou non prolonger Maxime Lopez ? En tout cas, les dirigeants marseillais n’ont pas encore parlé de prolongation avec le milieu de terrain. Un mutisme qui interpelle vu que le sujet doit être abordé, le joueur de 22 ans étant à un peu plus d’un an de la fin de son contrat.

Une offensive du FC Séville pour Maxime Lopez ?

Selon France Football, le flou qui entoure l’avenir de Maxime Lopez avec l’OM aurait réveillé l’intérêt du FC Séville. Prétendant de longue date du milieu de terrain olympien, le club de Liga attendrait patiemment la fin de la saison pour se lancer à nouveau à ses trousses. De plus, la cote du milieu de terrain a baissé, le joueur ne devrait pas coûter plus de 10 millions d’euros.

Toutefois, dans un récent entretien accordé à Radio Maritima, le meneur de jeu avait assuré se sentir heureux à l’OM, club dans lequel il souhaitait prolonger…Rendez-vous au mercato d'été.