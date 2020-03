Bordeaux Mercato : Un retour à l’envoyeur pour Aït Bennasser ?

Prêté par l'AS Monaco, Youssef Aït Bennasser traverse une situation délicate chez les Girondins de Bordeaux. Sa situation est si compliquée que son retour au sein du club monégasque en fin de saison semble inévitable.

Youssef Aït Bennasser tout droit vers l’AS Monaco ?

Youssef Aït Bennasser a vécu un dernier mercato estival assez mouvementé. De retour à l’AS Monaco après un prêt à l'AS Saint-Étienne, le milieu de terrain avait émis le souhait de changer d’air. Il a finalement eu gain de cause puisqu’il a quitté le club de la Principauté pour les Girondins de Bordeaux.

Et Youssef Aït-Bennasser a rejoint le club bordelais sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un choix qui ne lui réussit pour le moment pas, surtout au regard de ses dernières performances. Avant l’arrêt du championnat à cause du coronavirus, Youssef Aït-Bennasser était déjà dans une mauvaise passe à Bordeaux. Depuis le début de la saison, il n’a été titularisé qu’à six reprises en Ligue 1. Ce faible temps de jeu est la preuve que l'international marocain n'entre pas vraiment dans les plans de l’entraineur Paulo Sousa, lequel préfère d’autres options pour animer son entrejeu.

Dans ces conditions, on voit mal le club bordelais lever son option d’achat estimée à quatre millions d’euros. Le joueur de 23 ans devrait donc retourner à l’AS Monaco, à moins qu’il ne surprenne avec une convaincante fin de seconde partie de la saison.