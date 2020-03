Bordeaux : Paulo Sousa, son adjoint évoque ses grandes qualités

Très apprécié pour ses analyses pointues et sa façon de percevoir le football, Paulo Sousa est un homme très écouté par ses joueurs mais aussi par son staff technique, comme en témoignent les propos récemment tenus par son principal adjoint aux Girondins de Bordeaux.

"Paulo Sousa est un entraîneur incroyable"

Cela ne se traduit pas forcément au niveau des résultats et du classement, mais Paulo Sousa fait du très bon travail depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux.

Ayant réussi à amener son équipe sur le podium de Ligue 1 en novembre dernier, l'entraîneur portugais a ensuite été confronté aux limites de son effectif et aux ressouces financières insuffisantes du club au scapulaire.

Désormais douzième de Ligue 1 après 28 journées, les Girondins de Bordeaux se dirigent donc vers une nouvelle saison sans Coupe d'Europe, ce qui ne doit pas remettre en cause les qualités et les méthodes de Paulo Sousa selon son principal adjoint, Victor Sanchez Llado, qui s'est exprimé dans The Tactical Room.

"Pour moi, le principal point fort de Paulo Sousa est sa passion. Le football l'habite, le fait vibrer, l'interroge. Au niveau du jeu, Paulo est très fort dans l’interprétation des sensations. Il voit où nous sommes en difficulté et il cherche rapidement des solutions pour essayer d’y remédier. Il est toujours ouvert pour écouter tout ce que nous pouvons voir. Il fait en sorte que l'on se sente tous concernés et responsables de ce qui est en train de se passer", explique l'Espagnol de 38 ans dans des propos rapportés par Girondins33.

Assistant de l'ancien joueur depuis la saison 2013-2014 et passé donc par le Maccabi Tel-Aviv, le FC Bâle, la Fiorentina et le Tianjin Tianhai, Sanchez Llado est très heureux d'être devenu l'un des rouages essentiels de la carrière de coach du Portugais.

"Paulo est celui qui m’a donné l’opportunité d’être dans le football professionnel, et j’ai appris beaucoup de mes années avec lui. Alors, même si je sais que je ne suis pas très objectif, pour moi c’est un entraîneur incroyable."

Reste désormais à savoir si Paulo Sousa et Victor Sanchez Llado seront toujours à Bordeaux la saison prochaine.