Strasbourg : Avenir de Thierry Laurey, les supporters partagés

En fin de contrat au Racing Club de Strasbourg, Thierry Laurey ne sait toujours pas s'il poursuivra ou non son aventure en Alsace. Très favorables initialement à une prolongation du technicien, les supporters du RCS n'ont cependant pas apprécié certaines déclarations de ce dernier.

"Le coup de pression de Laurey ne me plaît pas"

Renaissant depuis quelques saisons, le Racing Club de Strasbourg, parfaitement dirigé par le président Marc Keller, doit également une bonne partie de ses succès à Thierry Laurey.

Arrivé en juillet 2016 sur le banc du club alsacien, l'homme de 56 ans a immédiatement fait monter le club de Ligue 2 en Ligue 1, avant de l'installer dans l'élite puis de lui faire gagner la Coupe de la Ligue la saison dernière.

Si les Alsaciens ont échoué à se qualifier en début de saison pour la Ligue Europa - défaite contre l'Eintracht Francfort en barrages - la réussite du technicien depuis quatre saisons est telle que les supporters ne peuvent concevoir un départ de celui-ci à l'issue de cet exercice 2019-2020.

"On lui doit en grande partie notre progression fulgurante de ces dernières années. Il a fait ses preuves comme technicien compétent et passionné. On veut qu'il reste et on lui fait confiance, comme au président, pour trouver un terrain d'entente", explique Philippe Wolff, le président de la fédération des supporters, auprès de L'Equipe.

Assez unanimes sur le sujet d'une prolongation, les fans alsaciens n'ont en revanche pas apprécié la petite phrase stipulée dans L'Alsace par Thierry Laurey il y a quelques jours au moment d'évoquer son avenir - "si nos positions sont convergentes, il n'y aura pas de souci. Si elles ne le sont pas, on ira voir ailleurs" - et le font savoir, à l'image de ce supporter.

"Ce coup de pression ne me plaît pas. Certes, il manage très bien ses joueurs et j'espère à 80% qu'il continuera. Mais son côté souvent provocateur, un peu piquant et grognon, déteint parfois sur l'image du club et rejaillit donc aussi sur celle des supporters, ce qui constitue un souci."

Entamées il y a quelques semaines, les négociations entre l'entraîneur et les dirigeants strasbourgeois sont toujours en cours.