OL : Deux renforts de taille pour Rudi Garcia à la reprise

Avec la suspension du championnat, quelques blessés de Rudi Garcia pourraient signer leur retour. Il s’agit notamment de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde absent depuis décembre.

Rudi Garcia bien aidé par le coronavirus ?

On pouvait penser que leur saison était terminée. Mais avec la suspension actuelle de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde pourraient disputer le reste de la saison avec l’OL. Ce qui serait alors une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, le coach de Lyon.

Memphis Depay semble être le plus apte à vite récupérer de sa blessure. L’attaquant néerlandais de l’OL s’était lancé depuis plusieurs mois dans un contre-la-montre fou. Le joueur de 26 ans espérait être remis de sa blessure pour être à la disposition de Ronald Koeman, son sélectionneur, pour l’Euro 2020. Mais il devrait plutôt servir à Rudi Garcia.

L’UEFA a en effet reporté d’un an l’Euro 2020. Memphis Depay devrait donc être disponible pour la fin de la saison de l’OL. L’équipe entraînée par Rudi Garcia n’est que 7e de Ligue 1. Par contre, les Gones ont un pied en quarts de finale de la Ligue des Champions car ils avaient battu (1-0) la Juventus lors du huitième de finale aller.

Contrairement à Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde suit sa rééducation normalement. Ce qui suppose qu’il devrait revenir plus tard que l’attaquant de l’OL. Comme le Néerlandais, l’ancien joueur d’Angers avait été victime d’une rupture du ligament croisé en décembre.