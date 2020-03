Chelsea Mercato : Abraham gourmand et Bakayoko vers la sortie ?

Il devrait y avoir du mouvement cet été à Chelsea, et ce dans tous les secteurs du jeu. Si les dernières rumeurs en date font état d'une prolongation pour Tammy Abraham, Tiémoué Bakayoko pourrait bien en revanche être sacrifié par les dirigeants des Blues.

Chelsea doit gérer les cas Abraham et Bakayoko

Auteur d'une saison correcte mais sans plus, Chelsea devrait fortement renouveler son effectif à l'intersaison. Si les départs d'Olivier Giroud et de Willian, tous les deux en fin de contrat en juin prochain, semblent se dessiner de plus en plus, certaines arrivées sont également évoquées, et notamment celle de Moussa Dembélé, l'avant-centre de l'Olympique Lyonnais.

En cas d'arrivée à Londres, l'international Espoirs devrait se disputer la place de numéro 9 l'an prochain avec Tammy Abraham, titulaire du poste cette saison et auteur de 13 buts en Premier League.

Sous contrat jusqu'en 2022, ce dernier, inspiré par la situation de Callum Hudson-Odoi et au vu de sa belle saison, souhaiterait cependant voir ses émoluments être revalorisés selon The Sun. Le média britannique affirme en effet que l'international anglais de 22 ans demanderait le même salaire que son coéquipier, à savoir 130 000 euros par semaine sans les bonus liés aux performances (195 000 euros avec bonus).

En pleines discussions avec Abraham, les dirigeants des Blues devront également gérer les retours de prêt, et notamment celui de Tiémoué Bakayoko, actuellement joueur de l'AS Monaco.

The Sun affirme ainsi que le milieu de terrain défensif ne serait pas du tout dans les petits papiers de Frank Lampard pour la saison prochaine, celui-ci préférant s'appuyer sur des joueurs comme N'Golo Kanté, Mason Mount ou les prêtés Ethan Ampadu (RB Leipzig) et Conor Gallagher (Swansea).

Acheté 40 millions d'euros en juillet 2017, Tiémoué Bakayoko devrait faire en tout cas perdre de l'argent aux Blues, sa valeur marchande n'étant plus que de 32 millions selon Transfermarkt.