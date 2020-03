Real Madrid : Le message de Florentino Pérez face au coronavirus

Président du Real Madrid, Florentino Pérez a évoqué la crise du coronavirus dans une lettre publiée sur le site officiel du club. Le dirigeant madrilène a exhorté les socios à la solidarité et aux respects des règles afin d’empêcher la propagation de la maladie.

Real Madrid : Florentino Pérez se prononce sur la mise en quarantaine

Le Real Madrid, à l’image de nombreux clubs européens, est frappé par le coronavirus. L’un des joueurs de l’équipe madrilène de basketball a contracté le virus. Tout le club a donc été placé en quarantaine. Le géant merengue a décidé par la suite de suspendre l’ensemble de ses activités sportives pour une durée « indéterminée ».

Président du Real Madrid, Florentino Pérez s’est exprimé sur cette décision radicale. « Le club a pris toutes ces mesures et précautions nécessaires pour contribuer à arrêter la propagation du coronavirus, tout en respectant strictement les dispositions légales et les recommandations supplémentaires des autorités sanitaires », peut-on lire dans le communiqué.

Florentino Pérez appelle à l’unité et au respect des règles

Poursuivant, Florentino Pérez a appelé tous les socios merengues à « la sérénité et à la solidarité ». Le dirigeant madrilène a aussi demandé à la population « de rester à la maison » et de suivre à la lettre les recommandations des autorités compétentes. Enfin, le Real Madrid « envoie tout soutien » aux personnes qui souffrent de « cette pandémie et de ses conséquences ». « Ensemble nous surmonterons cet immense défi », a-t-il conclu.