Coronavirus : Les clubs se mettent ensemble face à la catastrophe

Face au Coronavirus, c’est la mobilisation totale chez les acteurs du football. Ainsi, les deux syndicats de clubs professionnels ont réagi via un communiqué commun pour s’attaquer « à la catastrophe financière qui guette » les associations.

Coronavirus : Première Ligue et l'UCPF s'unissent pour agir

Pour résister à la crise causée par la pandémie de Coronavirus, la Première Ligue présidée par Bernard Caïazzo et l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) de Claude Michy demandent la solidarité entre les clubs du football français.

« Dans ces moments si difficiles, Première Ligue et l’UCPF en appellent à la responsabilité de tous leurs membres, afin de faire preuve de coopération, de flexibilité et de bienveillance dans la conduite de leurs réflexions et de leurs actions », ont recommandé les deux syndicats dans leur communiqué.

Caiazzo et Michy calment le jeu entre Aulas et Eyraud

Vu l'arrêt des championnats à cause du Coronavirus, Jean-Michel Aulas avait évoqué « une saison blanche ». Et cela avait suscité de vives réactions de ses homologues, dont celle de Jacques-Henri Eyraud. Et c’était parti dans tous les sens. Première Ligue et l'UCPF calment évidemment le jeu, « afin d’avancer tous ensemble du même pas, dans un seul et unique but ».

« Plus que jamais, c’est la mobilisation générale, l’union sacrée et le rassemblement de toutes les énergies qui nous conduiront à affirmer notre force collective, afin d’assurer la survie de nos clubs et la pérennité de notre activité », ont-ils conseillé.