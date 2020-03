Nîmes Olympique : Anthony Briançon affiche son inquiétude

Le joueur du Nîmes Olympique, Anthony Briançon, est confiné chez lui en raison de l’épidémie de coronavirus. S’il sait déjà comment tuer le temps, le capitaine des Crocodiles n’est pas moins inquiet face à cette situation inédite.

Anthony Briançon confiné

Anthony Briançon est confiné comme tous les autres joueurs de Ligue 1. Mais il ne faut pas croire que ce confinement ennuie terriblement le milieu de terrain du Nîmes Olympique. En fait, il a déjà trouvé le moyen de remplacer le manque d’activité sportive par d’autres occupations en attendant la reprise du championnat.

« Je profite de ma famille et du terrain de pétanque que j'ai chez moi.Je vais lire, regarder la télé, me mettre aux jeux de société, et me remettre à la Playstation », a expliqué le Crocodile au Dauphiné Libéré.

Anthony Briançon pas serein

Mais il a beau trouver un bon moyen de tuer le temps, Anthony Briançon n’est pas serein face à cette situation jamais vécue dans le milieu du football français. Il avoue avoir « peur que si cela dure, les jours paraissent longs ». Mais le joueur de 25 ans est convaincu que « le plus important est de respecter les directives et autres instructions » anti-coronavirus.

Dix-huitième de Ligue 1, le Nîmes Olympique joue le maintien.