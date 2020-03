Stade Rennais : Nicolas Holveck met déjà la pression pour un DS

Nicolas Holveck est officiellement le nouveau président du Stade Rennais depuis ce mercredi. Après avoir exprimé tout le bien qu'il pensait des Aiglons, le successeur de Létang a dit qu’il était urgent de trouver un directeur sportif.

Holveck très élogieux envers le Stade Rennais

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, Nicolas Holveck est effectivement devenu le nouveau président du Stade Rennais. Il a officiellement pris fonction ce mercredi en début d’après-midi. Grand communicateur, l’ex-Nancéien a aussitôt exprimé son avis sur la formation bretonne. Dans les colonnes du média Ouest-France, il a confié avoir « toujours eu une très bonne image » de l’écurie rennaise. Un club qu’il croit « très bien structuré » et « doté d'un centre de formation hyper performant au sein d'une concurrence très forte en France ».

Holveck réclame déjà un directeur sportif

Mais Nicolas Holveck n’oublie pas le travail qui l’attend. Il devra continuer à maintenir les Aiglons sur les rails, après le brillant passage d’Oliver Létang, vainqueur d’une Coupe de France. Pour réussir sa mission, l’ancien Monégasque sait qu’il lui faudra laisser plus de marge de manoeuvre aux techniciens. Et le premier de ces techniciens, c’est le directeur sportif, destiné à « combler ce trou » entre l’entraîneur et le nouveau président. Un directeur sportif que ce dernier appelle de tous ses voeux car le Stade Rennais « doit préparer la saison prochaine très vite » et « a besoin de cette personne très vite ».

Selon les dernières rumeurs, Gilles Grimandi serait ce nouveau directeur sportif.