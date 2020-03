Barça Mercato : Arturo Vidal sacrifié pour Lautaro Martinez ?

Le FC Barcelone pourrait vendre Arturo Vidal lors du prochain mercato. Une vente dans le but de permettre au club catalan de financer le recrutement de Lautaro Martinez, le buteur de l’Inter Milan.

Barça : Arturo Vidal, la victime du prochain mercato ?

Si l’univers du football est actuellement à l’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, certains clubs en profitent pour préparer leurs futures emplettes. C'est notamment le cas du FC Barcelone. En effet, le journal Sport explique que le club catalan aurait fait de Lautaro Martinez une priorité estivale.

Les Barcelonais aimeraient recruter l’attaquant de l’Inter Milan afin de préparer la succession de Luis Suarez (33 ans) mais pour déloger Lautaro Martinez de l’Inter Milan, il faudra mettre le paquet, soit environ 111 millions d’euros pour son transfert. Un prix élevé pour les Catalans dont les ressources financières sont peu solides. C’est pourquoi le FC Barcelone envisagerait de sacrifier certains cadres en perte de vitesse afin de renflouer ses caisses et financer l’opération Lautaro Martinez. Reste à savoir qui sera sacrifié.

D’après Mundo Deportivo, c’est Arturo Vidal qui sera poussé vers la sortie. Le quotidien ibérique explique qu’une vente du Chilien pourrait être une opération pertinente pour le FC Barcelone. Les Catalans seraient même disposés à utliser Arturo Vidal comme monnaie d'échange pour Lautaro Martinez.

D’autres joueurs du Barça poussés vers la sortie ?

La source explique en effet que le FC Barcelone ambitionne également de vendre d’autres joueurs à forte valeur marchande afin de financer le transfert de Lautaro Martinez, mais aussi celui de Neymar. Parmi les joueurs susceptibles de faire partie de cette vague de départ du Barça, on retrouve alors Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. D’autres Catalans, comme Antoine Griezmann et Ivan Rakitic, pourraient également faire l’objet d’un transfert à l’issue de la saison.