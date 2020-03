RC Lens : Franck Haise évoque sa méthode de management

Au repos forcé en raison de la pandémie de coronavirus alors qu'il venait de prendre place sur le banc du RC Lens, Franck Haise est revenu sur sa conception du métier d'entraîneur dans un entretien accordé à Paris-Normandie.

Nommé entraîneur du RC Lens le 25 février dernier, en lieu et place de Philippe Montanier, Franck Haise a débuté son aventure sur le banc nordiste en remportant ses deux premières rencontres, replaçant le RCL à la deuxième place du classement de Ligue 2.

Après un succès maitrisé sur la pelouse du Paris FC (2-0), son RC Lens a en revanche éprouvé plus de difficultés contre Orléans à domicile (1-0), les circonstances d'un match à huis clos n'ayant pas aidé les Sang et Or à sortir le meilleur d'eux-mêmes.

À l'arrêt depuis quelques jours, suite à la pandémie de coronavirus qui sévit en France, l'ancien coach de la réserve du club artésien s'est confié au quotidien régional Paris-Normandie, évoquant l'importance à ses yeux du côté humain dans le football.

"Ce métier-là, je le fais pour la relation humaine qu’on peut avoir avec un staff, des joueurs, des dirigeants, même si des fois ça ne se termine pas très bien. Je pense qu’on peut se dire les choses avec honnêteté et transparence. L’élément humain est au cœur de mes projets [...] La montée, il faut avant tout la souhaiter pour le RC Lens, ses salariés, ses joueurs, sa formation et son public. Moi, ce que je me souhaite, c’est de rester le plus heureux et le plus authentique possible", a confié le natif de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) dans des propos rapportés par MaLigue2.