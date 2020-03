AS Monaco : L'arrêt de la L1 n'a aucun impact sur Gelson Martins

Suspendu six mois à la suite de son coup de sang contre le Nîmes Olympique en février dernier, Gelson Martins est moins impacté sportivement que ses collègues par l'arrêt de la Ligue 1. Surtout que la suspension de l'ailier de l'AS Monaco continue bel et bien malgré les circonstances exceptionnelles...

Gelson Martins pourra bien rejouer le 6 août

Privé de terrain depuis le 1er février dernier et son invraisemblable perte de contrôle envers Mikaël Lesage, l'arbitre du match entre Nîmes et son club de l'AS Monaco, Gelson Martins a été suspendu six mois par la commission de discipline de la LFP.

Au repos forcé jusqu'au 6 août prochain, le Portugais de l'ASM a malheureusement vu l'ensemble de ses confrères être également stoppés dans leur élan en raison de la pandémie de coronavirus qui a provoqué l'arrêt du Championnat.

Mais qu'en est-il de la suspension de Gelson Martins compte tenu de l'interruption de la Ligue 1 ? Est-elle en stand-by ? RMC Sport s'est chargé de répondre à cette interrogation en contactant la Ligue de Football Professionnel, celle-ci confiant que l'arrêt temporaire du Championnat n'aurait aucun impact sur le dossier Gelson Martins.

Sa suspension se chiffrant en nombre de mois et non en nombre de matches, le joueur de 24 ans continue de purger sa peine actuellement et pourra donc bien reprendre la compétition le 6 août prochain.

Rassuré sur ce cas précis, l'international portugais (21 sélections) a également dû accueillir avec soulagement le report d'un an de l'Euro 2020, ce qui lui permettra de postuler à une place dans le groupe de Fernando Santos dans quatorze mois.